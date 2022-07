Polizei Eschwege

POL-ESW: Diebstahl einer Geldbörse +++ Diebstahl von Buntmetall

Eschwege (ots)

Diebstahl von Geldbörse

Am 28.06.22, um 19:00 Uhr, wurde einer 63-Jährigen aus Eschwege auf dem Parkplatz des tegut-Marktes in der Bahnhofstraße in Eschwege die Geldbörse gestohlen. Die Geschädigte gab an, dass ihr bereits im Bereich der Kasse zwei Männer verdächtig vorkamen. Auf dem Parkplatz näherten sich die beiden Männer der 62-Jährigen, wobei einer dabei hinter ihr stand. Daheim bemerkte sie dann das Fehlen des Portmonees, welches ihr aus der Tasche "gezogen" wurde. Neben 80 EUR Bargeld befanden sich noch persönliche Dokumente in der Geldbörse.

Einer der Tatverdächtigen kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 175 cm groß, von kräftiger athletischer Figur, gebräunte Haut, kurze braune Haare, sprach Deutsch mit Akzent.

Diebstahl von Buntmetall

Am 30.06.22, 11:25 Uhr, kam es in Berkatal-Frankershausen zu einem Diebstahl von Metallen. Zur Tatzeit fuhr ein weißer Klein-Lkw (VW) auf den Hofbereich einer Firma in der "Neue Straße". Zwei Männer mit osteuropäischen Aussehen luden dort alte gebrauchte Alufenster, Rolladenpanzer aus Aluminium und alte Stahltüren aus einem Container in das Fahrzeug. Der Geschädigte beobachtete dieses und begab sich zu den beiden Männern und forderte sie auf, die Gegenstände wieder auszuladen. Daraufhin stiegen diese jedoch in ihr Fahrzeug und flüchteten in Richtung Berkastraße. Der Schaden wird mit 150 EUR angegeben.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Eschwege unter: 05651/9250 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell