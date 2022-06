Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: PKW fährt in Gebäude

Ludwigshafen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr in der Pfalzgrafenstraße. Ein aus einem Parkhaus ausfahrender Pkw fuhr aus bisher noch ungeklärten Gründen in eine Glasscheibe an einem gegenüberliegenden Gebäude. Die beiden 57 Jahre und 53 Jahre alten Fahrzeuginsassen wurden bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Der Pkw musste abgeschleppt und die beschädigte Scheibe notverschalt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 13.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell