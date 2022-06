Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Handballvorbereitungsspiel: Eulen Ludwigshafen Frauen gegen Landesauswahl Frauen der Polizei Rheinland-Pfalz

Ludwigshafen (ots)

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 und der Handballbundesligist Eulen Ludwigshafen machen sich gemeinsam stark für die Bürgerinnen und Bürger in Ludwigshafen. Ziel der Kooperation ist es, vertrauensvollen Austausch zwischen Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt Ludwigshafen mit der Polizei, das Sicherheitsgefühl und das Vertrauen in die Polizei zu stärken. In diesem Zusammenhang werden Aktionen geplant, um eventuell bestehende Berührungsängste abzubauen. Informationen zu der Kooperation finden Sie auf der Homepage der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2: https://s.rlp.de/HZgU4

Nun ist es wieder soweit: Die nächste Aktion der Eulen Ludwigshafen mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 wird am Dienstag 28. Juni 2022 stattfinden. Als letztes Vorbereitungsspiel für die Deutsche Polizei Meisterschaft treten die Damen der Eulen Ludwigshafen am kommenden Dienstag gegen die Landessauswahl Frauen der Polizei Rheinland- Pfalz an.

Willst du mit ins Team? Interessierte für den Polizeiberuf können sich gerne an unsere Experten wenden, die an einem Infostand vor Ort all Deine Fragen rund um den Polizeiberuf beantworten werden.

Anpfiff ist um 19.00 Uhr in der TSG Halle, Eschenbachstraße 85 in Ludwigshafen. Der Eintritt ist frei

Hintergrund des Freundschaftsspiels ist, dass sich die Frauenauswahl der Polizei Rheinland-Pfalz für die Deutsche Polizei Meisterschaft qualifiziert hat. Die Vorrunde findet vom 04. -07. Juli in Eutin statt. Gegner werden Schleswig-Holstein, Bremen und Sachsen sein. Für die Endrunde qualifizieren sich die Erstplatzierten der jeweiligen Gruppe sowie die drei besten Zweitplatzierten.

