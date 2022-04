Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Markcenter - Täter kommen durchs Dach

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Magdeburger Berg

10.04.2022, 01.00 Uhr - 02.00 Uhr

Unbekannte sind am frühen Sonntagmorgen zwischen 01.00 Uhr und 02.00 Uhr in die Verkaufsräume einer Bäckereifiliale eingebrochen. Die Bäckereifiliale befindet sich in einem großen Einkaufscenter in der Straße Magdeburger Berg.

Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand gelangten die Unbekannte zur fraglichen Zeit unter Überwindung eines Zaunes auf das Gelände des Marktcenters. Hier erklommen sie das Dach und zerstörten eine Dachluke, durch welche sie in die darunterliegende Bäckereifiliale gelangten. In der Filiale öffneten sie mit brachialer Gewalt einen dort befindlichen Tresor, entnahmen dessen bargelten Inhalt und entwendeten ihn. Anschließend verlassen die Täter den Ort des Geschehens und flüchten derzeit unerkannt.

Was die Täter genau erbeuteten und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, dürfte Gegenstand derzeitiger Ermittlungen sein.

Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und bittet um Hinweise an das Polizeikommissariat in Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell