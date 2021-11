Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Radfahrer angefahren - Polizei sucht Fahrer eines schwarzen BMW mit gelben Kennzeichen

Osnabrück (ots)

Am Sonntagnachmittag, um 14.45 Uhr, befuhr ein Unbekannter mit seinem schwarzen BMW E92 die "Große Straße" in Fahrtrichtung "Osnabrücker Straße". Als er beabsichtige nach links in die Straße "Am Krümpel" einzubiegen, missachtete er die Vorfahrt eines Fahrradfahrers und es kam zum Zusammenstoß. Der 18-Jährige kam dabei mit seinem Fahrrad zu Fall und verletzte sich leicht. Der BMW-Fahrer erkundigte sich kurz nach dem Befinden des jungen Mannes, fuhr anschließend aber in Richtung Bahnhofstraße weiter, ohne sich im den Verletzten zu kümmern.

Zur Beschreibung des Autofahrers:

- 35-40 Jahre alt - 175-180 cm groß - kurze dunkle Haare - rundliches Gesicht - kräftige Statur - keine Brille - deutsche Sprache mit Akzent

Zeugen, die Hinweise auf die Tat, den Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug (schwarzer BMW mit gelben Kennzeichen) geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Dissen unter 05421/921390 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell