POL-PPRP: Körperverletzung, Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 20.06.2022 kam es gegen 16:50 Uhr im Josef-Queva-Park gegenüber des dortigen Supermarktes zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Fahrradfahrer und zwei weiteren Männern. Nach der Auseinandersetzung ließ der Radfahrer sein blaues Hercules Fahrrad sowie seine Sporttasche zurück und entfernte sich in Richtung des Hans-Warsch-Platzes. Die anderen beiden Männer stiegen auf ihre im Park abgestellten E-Bikes und verließen die Örtlichkeit in Richtung der Frankenthaler Straße. Da die Identitäten der drei Beteiligten nicht bekannt sind, werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich bei der Polizeiwache Oggersheim zu melden. Entsprechende Meldungen können per E-Mail über pwoggersheim@polizei.rlp.de oder telefonisch über die 0621-9632403 erfolgen.

