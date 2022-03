POL-KA: (KA) Verkehrsunfall auf der Autobahn 5 - verletzter Motorradfahrer

Karlsruhe (ots) - Betrunken, viel zu schnell und in Schlangenlinien war eine 44-jährige Frau in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Bruchsal unterwegs. Die Autofahrerin fiel den Beamten des Polizeireviers Bruchsal gegen 00.50 Uhr nicht nur wegen ihrer unsicheren Fahrweise, sondern auch wegen ihrer viel zu hohen Geschwindigkeit auf. In der Zollhallenstraße war die ...

