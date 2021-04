Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Grundschule: Täter entwenden Tablets

Lennestadt (ots)

Am vergangenen Samstag (10. April) meldete die Schulleiterin einer Grundschule in der Hochstraße in Lennestadt-Altenhundem einen Einbruch. Hier drangen unbekannte Täter zwischen Freitag (26. März, 14 Uhr) und Donnerstag (1. April, 8.45 Uhr) in die Betreuungsräume ein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hielten sie sich einige Zeit in den Räumen auf. Sie entwendeten Gesellschaftsspiele, Süßigkeiten, Bastelmaterialien und brachen eine Schublade auf, in der sich Bargeld befand. Zudem beschädigten sie das Schloss eines Schrankes, indem mehrere hochwertige Tablets gelagert wurden. Diese nahmen die Täter mit. Der Wert der Beute liegt im fünfstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren und übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

