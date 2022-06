POL-PPRP: Polizeilicher Einsatz in Edenkoben

Ludwigshafen (ots) - Ein 22-jähriger Autofahrer fuhr am 21.06.2022, gegen 16.30 Uhr, auf der Großwiesenstraße in Richtung Ludwigshafen. In der Rehbachkurve kam dieser auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Dieses kam von der Fahrbahn ab und rollte die Böschung herunter. Hierbei wurde die 71-jährige Beifahrerin eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Alle ...

mehr