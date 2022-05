POL-HI: Sarstedt - Einbruch in leerstehendes Reihenhaus

Hildesheim (ots) - Söhlde, OT Hoheneggelsen (bub) - In der Zeit vom 25.05.2022 14:30 bis zum 28.05.2022, 13:30 Uhr, ereignete sich ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße An der Matthiaskirche in Hoheneggelsen. Während der Abwesenheit der Eigentümer überstiegen unbekannte Täter den Zaun um das tatbetroffene Grundstück. Hier verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Wintergarten und von dort in das ...

mehr