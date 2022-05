Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Söhlde, OT Hoheneggelsen (bub) - In der Zeit vom 25.05.2022 14:30 bis zum 28.05.2022, 13:30 Uhr, ereignete sich ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße An der Matthiaskirche in Hoheneggelsen. Während der Abwesenheit der Eigentümer überstiegen unbekannte Täter den Zaun um das tatbetroffene Grundstück. Hier verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Wintergarten und von dort in das Wohnhaus. Hierfür wurde unter anderem eine Tür zum Teil durchsägt. Aus dem Haus wurde Bargeld und Schmuck entwendet - die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/9010 zu melden.

