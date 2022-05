POL-HI: Verkehrsverstöße im Zuständigkeitsbereich des PK Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots) - Bad Salzdetfurth (kaw) Am 25.05.2022 in der Zeit von 14:00 Uhr - 18:00 Uhr wurde im Stadtkern von Bad Salzdetfurth der geparkte Pkw eines 82-jährigen Mannes durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Die graue Mercedes E-Klasse des Mannes stand in dem o.g. Zeitraum in einer Parkbucht neben dem Kurmittelhaus in der Unterstraße geparkt. Das Fahrzeug des Geschädigten wies hiernach einen Schaden an der rechten Fahrzeugseite auf. Der Unfallverursacher, dem ...

