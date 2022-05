Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (kaw) Am 25.05.2022 in der Zeit von 14:00 Uhr - 18:00 Uhr wurde im Stadtkern von Bad Salzdetfurth der geparkte Pkw eines 82-jährigen Mannes durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Die graue Mercedes E-Klasse des Mannes stand in dem o.g. Zeitraum in einer Parkbucht neben dem Kurmittelhaus in der Unterstraße geparkt. Das Fahrzeug des Geschädigten wies hiernach einen Schaden an der rechten Fahrzeugseite auf. Der Unfallverursacher, dem vermutlich ein Fehler beim Ein-/ oder Ausparken unterlaufen ist, entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden am Pkw des Geschädigten wird auf 1.500 EUR geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05063/901-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell