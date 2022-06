Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeilicher Einsatz in Edenkoben - 1. Nachtrag

Edenkoben (ots)

Im Zusammenhang mit dem Einsatz in Edenkoben - siehe Pressemeldung: POL-PPRP: Polizeilicher Einsatz in Edenkoben | Presseportal kommt es aktuell zu Falschmeldungen über Amokalarme an Schulen in Edenkoben und Umgebung. Es gibt keine Hinweise auf einen Amoklauf. Da die Einsatzlage in Edenkoben in der Nähe einer Schule liegt, wurden die Schüler durch die Schulleitungen aufgefordert, die Schulen nicht zu verlassen, um die polizeilichen Einsatzmaßnahmen nicht zu behindern.

