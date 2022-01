Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher stiehlt Elektronikartikel

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brake - Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht auf Donnerstag, 27.01.2022, gewaltsam Zugang zu einem Bürogebäude an der Grafenheider Straße und machte Beute.

Zwischen 18:30 Uhr am Mittwoch und 08:50 Uhr am Donnerstag beschädigte der Einbrecher ein Fenster und stieg darüber in das Gebäude nahe der Kreuzung Grundstraße ein.

Im Gebäudeinneren dursuchte er mehrere Räume und entwendete eine Fotokamera der Marke Cannon, eine Videokamera, eine Microsoft Tastatur sowie eine Laptoptasche von Bugatti.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell