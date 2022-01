Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebstahl von Kabeltrommeln

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Altenhagen - Am vergangenen Wochenende sind zwischen Freitag, 21.01.2022 und Montag, 24.01.2022 diverse Kommunikationskabel von einem Firmengelände in Altenhagen gestohlen worden. Die ermittelnden Kriminalbeamten vermuten, dass die Täter aufgrund des hohen Gewichts der Beute einen Klein-Lkw oder Anhänger zum Abtransport benutzt haben und bitten um Zeugenhinweise.

Der Inhaber der Firma an der Kafkastraße gab an, dass die Diebe einige Kabeltrommeln komplett entwendeten. Zudem fehlten von weiteren Trommeln die Kupferkabel. Er grenzte den Tatzeitraum zwischen Freitag, 20:00 Uhr, und Montag, 06:30 Uhr, ein. Nach den Spuren auf dem Firmengelände, könnten die Diebe ihre Beute auf einem Nachbargrundstück in Nähe der Vinner Straße verladen und anschließend abtransportiert haben.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell