Polizei Bielefeld

POL-BI: Wohnmobil entwendet

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Unbekannte Täter haben ein weißes Fiat-Wohnmobil entwendet. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz im Bereich Stapenhorststraße und Kurt-Schumacher-Straße geparkt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Besitzer hatte sein Wohnmobil am 12.01.2022 gegen 14:00 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als er am Montag, 24.01.2022, das Fahrzeug gegen 16:30 Uhr abholen wollte, war dieses nicht mehr vorzufinden.

Bei dem weißen Fiat-Wohnmobil mit Bielefelder Kennzeichen handelt es sich um ein Fahrzeug aus dem Jahr 2017.

Zudem ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 23.01.2022, ein versuchter Diebstahl eines Wohnmobils, welches auf einem Privatgrundstück in der Voltmannstraße, im Bereich zwischen der Schloßhofstraße und Am Rottmannshof abgestellt war. Der Tatzeitraum liegt zwischen 21:00 Uhr am Samstag und 12:00 Uhr am Sonntag.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Tatgeschehen besteht ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Fahrzeugen oder den Tatgeschehen beim zuständigen Kriminalkommissariat 16 unter 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell