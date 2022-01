Polizei Bielefeld

POL-BI: Opfer schlägt Täter mit Hilfe eines Zeugen in die Flucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Gadderbaum-

Ein Unbekannter eilte einer Jugendlichen am Dienstag, 25.01.2022, zur Hilfe, als ihr ein Täter mit Gewalt das Handy entreißen wollte. Die Polizei sucht den tatverdächtigen Mann und den Zeugen.

Die Bielefelderin befand sich gegen 10:40 Uhr in Bethel auf einem Spaziergang und hörte währenddessen über Kopfhörer mit dem Handy Musik. Das Handy befand sich nicht sichtbar in ihrer Jackeninnentasche. Unvermittelt griff ein Mann der Jugendlichen oberhalb des Treppenaufgangs in dem Waldstück gegenüber der Einmündung Kantensiek/ Burgsteig an die Schulter, riss sie nach hinten und verlangte die Herausgabe des Handys. Als die Bielefelderin den Unbekannten zurückstieß, schlug dieser ihr mit der Faust in den Bauch. Ein Zeuge kam dem Opfer zur Hilfe, woraufhin der Täter ohne Beute zu Fuß die Flucht in Richtung Waldgebiet ergriff. Der Helfer verließ anschließend den Tatort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Jugendliche erlitt leichte Verletzungen.

Das Opfer beschrieb den Täter als etwa 35 Jahre bis 40 Jahre alt, ungefähr 175 cm groß, von normaler Statur, mit dunkelbraunen kurzen Haaren, braunen Augen, bekleidet mit grauem Kapuzenpullover und aufgesetzter Kapuze und FFP2 Maske.

Der Helfer und weitere Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

