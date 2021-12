Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Frontalzusammenstoß - drei Verletzte, hoher Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Am Montag fuhr ein 78- jähriger Autofahrer, gegen 16.30 Uhr, auf der Bottroper Straße in Richtung Kirchhellen. An der Einmündung zur Schneiderstraße bog er zunächst nach links ab. Dann jedoch lenkte er sein Fahrzeug, nach bisherigen Erkenntnisse, zurück in die ursprüngliche Fahrtrichtung. Dabei stieß er frontal mit einem, ihm auf der Bottroper Straße entgegenkommenden, Auto einer 69-Jährigen zusammen. Beide Fahrer und die Beifahrerin (68) des 69-Jährigen verletzten sich bei dem Unfall leicht und wurden von Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser gefahren. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von ca. 20.000 Euro. Zum Zwecke der Unfallaufnahme und zur Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen wurde die komplette Fahrbahn kurzzeitig gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell