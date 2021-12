Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Recklinghausen (ots)

Montagnachmittag erlitt ein Hertener ein bei einem Unfall an der Kreuzung Westerholter Straße/ Ostring/ Zum Bauhof leichte Verletzungen. Rettungskräfte transportierten ihn in ein Krankenhaus. Ein 54-jähriger Autofahrer aus Herten fuhr auf der Straße "Zum Bauhof" in Richtung Ostring. An der Kreuzung stieß er mit dem 60-jährigen Hertener zusammen, der mit seinem Pedelec auf der Westerholter Straße in Richtung Paschenberg unterwegs war. Der Zweiradfahrer stürzte und verletzte sich. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro.

