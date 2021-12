Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Montag, zwischen 05:00 Uhr und 10:30 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Tür zu einer Kultureinrichtung an der Mühlenstraße auf. Sie nahmen Geld aus einer Geldkassette mit und flüchteten in unbekannte Richtung.

Recklinghausen

An der Karlstraße brachen Unbekannte den Opferstock in einer Kirche auf. Sie entnahmen das Bargeld und flüchteten unerkannt. Die Tat ereignete sich zwischen Samstagnachmittag und Samstagabend.

In der Nacht zu Sonntag, gegen 3.30 Uhr, entwendeten zwei bislang unbekannte Täter zwei Überwachungskameras aus der Tiefgarage am Europaplatz. Sie flüchteten in unbekannte Richtung. Täterbeschreibung: mindestens eine der beiden Personen ist männlich und wesentlich größer als der/die andere Unbekannte; schwarze Kleidung, schwarze Handschuhe, schwarze Kapuze, maskiert

Castrop-Rauxel

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Samstagnachmittag (18.12.) und Samstagabend (25.12.) in eine Wohnung an der Wittener Straße, nahe der Tiergartenstraße, ein. Sie durchsuchten sämtliche Räume und verließen die Wohnung mit diversen Handyladekabeln und Schmuck. Zutritt hatten sie sich über ein aufgehebeltes Fenster verschafft.

Marl

In der Zeit von Donnerstag, 8 Uhr, bis Freitag, 8 Uhr, verschafften sich unbekannt Täter Zutritt zu einem Haus an der Uckermarkstraße. Sie hebelten ein Fenster auf und stiegen ein. Nachdem sie alle Räume durchwühlt hatten, flüchteten sie unerkannt. Beute haben sie nach bisherigen Erkenntnissen nicht gemacht.

Zu zwei weiteren Wohnungseinbrüchen kam es am Samstag an der Brasserstraße (14 - 21 Uhr). Unbekannte brachen in ein Mehrfamilienhaus ein und verschafften sich durch Aufhebeln der Fenster zu zwei Wohneinheiten Zutritt. Ob etwas entwendet wurde, ist nicht bekannt.

An der Karlstraße brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus ein, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Sie durchsuchten sämtliche Schränke und entkamen unerkannt. Ob etwas entwendet wurde, ist nicht bekannt. Tatzeit: Freitag, 12.30 Uhr, bis Montag, 6.40 Uhr.

Gladbeck

An der Charlottenstraße brachen Unbekannte in eine Doppelhaushälfte ein. Sie hebelten sie Terrassentür auf und verschafften sich auf diese Weise Zutritt. Mehrere Zimmer wurden durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen machten die Täter jedoch keine Beute. Der Einbruch ereignete sich in der Zeit von Sonntag, 14 Uhr, bis Montag, 00.30 Uhr.

Oer-Erkenschwick

Unbekannte durchsuchten die Räumlichkeiten einer Tankstelle an der Klein- Erkenschwicker- Straße. Sie brachen die Tür auf und verschafften sich auf diese Weise Zugang. Mit Zigaretten und Bargeld traten sie die Flucht an und entkamen unerkannt. Tätig waren sie zwischen Sonntagabend und Montagmorgen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell