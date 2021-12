Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Zusatzsicherung verhindert Schlimmeres

Recklinghausen (ots)

Zwischen Dienstagmittag und Donnerstagmorgen versuchten unbekannte Täter an der Lindenfelder Straße in ein Haus einzubrechen. Sie hebelten an der rückwärtig gelegenen Terrassentür, bekamen diese aber aufgrund der Pilzkopfverriegelung und des abschließbaren Türgriffs jedoch nicht auf. Unverrichteter Dinge flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Einbrecher haben es grundsätzlich eilig. Je schwieriger ihnen der Einbruch gemacht wird, desto eher geben sie auf. Eine kostenlose Beratung zum Thema Einbruchschutz bietet die Polizei allen Interessenten an. Nachfragen an das Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz sind unter der Telefonnummer 02361/55-3344 möglich.

Weiter Tipps und Präventionshinweise der Polizei finden Sie hier:

https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/schuetzen-sie-sich-vor-einbrechern https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

