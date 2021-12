Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unfall im Kreisverkehr

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall im Kreisverkehr in Süd, Walter-Wenthe-Straße/ Hochstraße/ Hochlarmarkstraße, erlitt eine 52-jährige Recklinghäuserin leichte Verletzungen. Rettungskräfte waren nicht zugegen. Die Recklinghäuserin fuhr mit ihrem Pedelec auf der Walter-Wenthe-Straße in Fahrtrichtung Hochstraße. Dabei durchquerte sie auch den Kreisverkehr. Zu dieser Zeit fuhr eine 49-jährige Autofahrerin aus Oer-Erkenschwick, von der Hochlarmarkstraße aus, in den Kreisverkehr. Sie war in Richtung A 43 unterwegs. Im Kreisel touchierten sich die Unfallbeteiligten und die Pedelec-Fahrerin stürzte zu Boden. Es entstand leichter Sachschaden. Der Unfall ereignete sich am Montag, um 13 Uhr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell