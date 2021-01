POL-LG: ++ Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 08-10.01.2021++

Polizeiinspektion Lüneburg

Stadt und Landkreis Lüneburg:

Unbekannte haben zu Wochenbeginn die Terrassentür eines Mehrfamilienhauses im Oedemer Weg aufgehebelt und sich so Zutritt zu Haus verschafft. Es konnte bisher nicht klar gesagt werden, ob etwas aus dem Haus gestohlen wurde. Die Tat wurde am Mittwoch, 06.01., bemerkt.

Nachdem ein 56-jähriger Lüneburger mit seinem Kleinkraftrad am Freitagnachmittag in der Ringstraße vor der Polizei geflüchtet war und letztlich nach einer Verfolgung zu Fuß von einem Polizeibeamten eingeholt werden konnte stellte sich heraus, dass er das Krad ohne Führerschein geführt hatte.

Ein 24-jähriger Mann aus Polen mit Wohnsitz in Lüneburg hat am Samstagnachmittag im Bereich der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße in Roten Feld diverse geparkte Pkw beschädigt. Er schlug mit einem Schraubendreher auf Windschutzscheiben und Lackteile. Ferner hielt er einen fahrenden Pkw an und schlug mit den Fäusten auf die Motorhaube. Nachdem er den Pkw dann passieren ließ, zerkratzte er mit dem Schraubendreher die komplette Fahrerseite. Er konnte schließlich angetroffen und zur Polizeiwache gebracht werden. Dort randalierte er weiter und schlug u.a. ständig mit seinem Kopf gegen die Wand. Er musste letztlich auch zu seinem Schutz ins Psychiatrische Klinikum gebracht werden. Fahrzeugbesitzer mit Schäden an ihren Pkw aus dem dortigen Bereich werden gebeten, sich bei der Polizei Lüneburg zu melden.

Am Samstagabend gegen 21.00 Uhr trifft eine Polizeistreife auf dem Schulhof der Hermann-Löns-Grundschule auf drei junge Männer. Da es stark nach Marihuana riecht werden die Personen kontrolliert. Ein16-jähriger läuft weg und wird von einem Polizeibeamten verfolgt und eingeholt. Bei dem anschließenden Gerangel wehrt sich der 16-jährige dermaßen, dass der Beamte am Arm derart verletzt wurde, dass er anschließend für den Rest der Nacht dienstunfähig war. Der junge Mann, der auch noch ein Messer bei sich hatte, wurde später an seinen Vater übergeben.

Ein 21-jähriger Syrer wurde am Samstag, gegen 23.00 Uhr, in der Bögelstraße mit einem VW Lupo fahrend angetroffen und kontrolliert. Er stand unter Drogeneinfluss und es wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der junge Mann gab sich zunächst als jemand anderer aus. Es konnte festgestellt werden, dass er zudem keinen Führerschein besitzt und vermutlich mit dieser "Masche" in der Vergangenheit wiederholt durchgekommen ist. Dieses wird nun polizeilich nachbereitet.

Gegen 23.30 Uhr kommt es in Adendorf im Weinbergsweg Ecke Königsberger Straße zu einem heftigen Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Audi fuhr hierbei in den Weinbergsweg ein, durchschlug den angrenzenden Gartenzaun und kam an einem Haus zum Stehen. Das Haus wies anschließend durch den heftigen Aufschlag Risse auf. Das Fahrzeug soll laut Zeugenaussagen zuvor aus Richtung Kirchweg mit sehr hoher Geschwindigkeit die Königsberger Straße befahren haben. Zwei Zeugen hätten die Fahrbahn schleunigst verlassen müssen, um nicht umgefahren zu werden. Der mutmaßliche Fahrer hatte sich zunächst vom Unfallort entfernt. Er wurde wenig später angetroffen. Da der 21-Jährige alkoholisiert war, wurde ihm wenig später eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagvormittag gegen 08.40 Uhr auf der Landesstraße 232 zwischen Tosterglope und Neu Darchau. Ein Pkw Opel Corsa kam hier kurz vor Katemin auf eisglatter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Straßenbaum. Der 36-jährige Fahrer und der 33-jährige Mann auf der Rückbank wurden eingeklemmt und mussten von der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Der 29-jährige Beifahrer konnte das Fahrzeug leichtverletzt selbständig verlassen und die Rettungskräfte alarmieren. Alle drei Insassen kommen aus Hamburg. Der schwerstverletzte Fahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus geflogen, der 33-jährige Mann, der auf der Rückbank gesessen hatte, verstarb vor Ort im zweiten Rettungshubschrauber noch vor dem Abflug nach Hamburg. Der leichtverletzte Beifahrer wurde dem Städtischen Krankenhaus Lüneburg zugeführt.

Polizeikommissariat Lüchow:

Trunkenheit im Straßenverkehr Am Freitagabend wurde in Lüchow ein 23-jähriger Lüchow-Dannenberger mit seinem Pkw kontrolliert, da dieser durch eine auffällige Fahrweise auffiel. Bei der Kontrolle stellen die Beamten eine Alkoholbeeinflussung von 1,23 Promille fest. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall, Lüchow Am Samstagnachmittag kam ein 82-jähriger Lüchow-Dannenberger mit seinem Pkw im Industriegebiet Lüchow, Straße an der Tränke, in einer 90 Grad Rechtskurve infolge überhöhter Geschwindigkeit links von der Fahrbahn ab und fuhr geradeaus eine Böschung hinab. Hierbei wurde der Pkw und ein Verkehrsschild beschädigt. Der 82-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Schadenshöhe 3500 Euro.

Trunkenheit im Straßenverkehr In der Sonntagnacht wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Gartow bei einem 18-jährigen Autofahrer eine Alkoholbeeinflussung von 0,78 Promille festgestellt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Schwerverletzten Am Samstagabend kam es auf K 36 zwischen Hitzacker und Tießau, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Lüchow-Dannenberger kam mit seinem Pkw nach einer Rechtskurve links von der Fahrbahn ab und überfuhr zwei Leitpfosten. Anschließend kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Eiche und kam an einer weiteren Eiche zum Stehen. Der Fahrer wurde vermutlich aufgrund des Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes aus dem Fahrerfenster geschleudert und klemmte mit seinen Beinen unter dem PKW fest. Hierbei wurde dieser schwer verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden.

Polizeikommissariat Uelzen

Schwerer Verkehrsunfall Bundesstraße 4, in Höhe Bienenbüttel Am Freitag, den 08.01.2021, gegen 11:30 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 4, in Höhe der Abzweigung Bienenbüttel/Uelzener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 80-Jähriger aus dem Landkreis Uelzen befuhr mit ihrem PKW die Uelzener Straße und beabsichtigte nach links auf die Bundesstraße 4 in Fahrtrichtung Uelzen abzubiegen. Dabei übersah die 80-Jährige den PKW einer 23-Jährigen, aus der Gemeinde Reinsdorf (Sachsen) welcher auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Lüneburg unterwegs gewesen ist. Es kam zum Zusammenstoß beider PKW. Die 80-Jährige Frau wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen in das Klinikum Uelzen eingeliefert. Die 23-Jähriger sowie ihr 21-Jähriger Beifahrer blieben durch den Unfall unverletzt. Beide PKW wurden durch den Verkehrsunfall schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die Bundesstraße 4 wurde für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von rund 25000,- Euro.

Glätteunfälle

Landkreis Uelzen Am Freitag, den 08.01.2021, ist es in den frühen Nachtstunden aufgrund des einsetzenden Schneefalls zu zwei Glätteunfällen gekommen. Bei dem ersten Unfall ist eine 34-Jährige Frau im Kreuzungsbereich Im Neuen Felde statt wie geplant nach links in Richtung Molzen abzubiegen geradeaus gefahren. Dabei beschädigte sie mit ihrem PKW einen dortigen Ampelmast sowie das Eingangstor des Abwasserzweckverbands Uelzen. Die junge Frau blieb durch den Unfall glücklicherweise unverletzt. Lediglich an ihrem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf circa 5000 Euro bemessen. Bei einem zweiten Unfall zu einem späteren Zeitpunkt befuhr ein 39-Jähriger aus dem Landkreis Lüneburg die Landesstraße 232 mit seinem PKW in Fahrtrichtung Altenmedingen. In Höhe der Ortschaft Vorwerk kam der 39-Jähriger vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei schneeglatter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab. Der 39-Jährige wurde durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und an seinem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Gesamtschadenhöhe wird auf circa 3500 Euro geschätzt.

Uelzen Fahren unter Einfluss Am Samstag, den 09.01.2021, gegen 12:30 Uhr, führt die Polizei in der Nordallee eine ortsfeste Verkehrskontrolle durch. Dabei kann ein 21-Jähriger aus der Samtgemeinde Bad Bevensen mit seinem PKW kontrolliert werden. Bei dem jungen Mann kann eine Beeinflussung durch THC festgestellt werden. Den jungen Mann erwartet nun ein Ordungswidrigkeitenverfahren für das Fahren unter Drogeneinfluss sowie ein Strafverfahren für den Erwerb und Besitz der Drogen.

Tätendorf-Eppensen, Verkehrskontrolle, Bundesstraße 4 In der Nacht von Samstag, den 09.01.2021, auf Sonntag, den 10.01.2021, führt die Polizei Uelzen eine ortsfeste Verkehrskontrolle in der Ortschaft Tätendorf-Eppensen direkt an der Bundesstraße 4 durch. Im Rahmen der Verkehrskontrolle kann ein 28-Jähriger aus der Samtgemeinde Ebstorf in seinem PKW kontrolliert werden. Der 28- Jährige weist einen Atemalkoholwert von 0,66 Promille auf. Ihn erwartet nun ein Ordungswidrigkeitenverfahren bezüglich des Fahren unter Alkoholeinfluss. Weiterhin kann eine 28-jährige aus dem Bereich Seevetal kontrolliert werden. Bei ihr stellt die Polizei eine Beeinflussung durch gleich mehrere Betäubungsmittel sowie Schmerzmittel fest. Die junge Frau erwarten nun gleich mehrere Strafverfahren und ihre Fahrt war für diese Nacht beendet.

Samtgemeinde Bad Bevensen

Fahren ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss Am Samstag, den 09.01.2021, gegen 21:00 Uhr, kontrolliert die Polizei einen 31-Jährigen, polnischen, Staatsbürger aus der Samtgemeinde Bad Bevensen. Der Mann ist mit rund 50 km/h auf seinem Kleinkraftrad durch Bad Bevensen unterwegs. Für das Kleinkraftrad kann der Mann keinen Führerschein vorweisen. Weiterhin stellen die Polizisten bei dem Mann einen Atemalkoholwert von 0,99 Promille fest. Den Mann erwartet nun ein Ordungswidrigkeitenverfahren für das Fahren unter Alkoholeinfluss sowie ein Strafverfahren für das Fahren ohne Führerschein.

Gemeinde Bienenbüttel Fahren unter Alkoholeinfluss sowie Verstoß gegen das Waffengesetzt Am Freitag, den 08.01.2021, gegen 20:30 Uhr, wird ein 53-Jähriger Mann aus der Gemeinde Bienenbüttel gemeldet, welcher versucht haben soll zwei Passanten zu schlagen sowie anzuspucken. Bei einer anschließenden Kontrolle des Mannes in seinem PKW durch die Polizei kann bei dem Mann ein Atemalkoholwert von 2,12 Promille festgestellt werden. Bei der Inaugenscheinnahme des PKW kann auf dem Beifahrersitz ein zugriffsbereites "Rambo"-Messer festgestellt werden. Der Führerschein sowie das "Rambo"-Messer des Mannes werden beschlagnahmt und ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

