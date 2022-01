Polizei Bielefeld

POL-BI: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Baumheide - In Baumheide hat ein Einbrecher am Mittwoch, 26.01.2022, vermutlich ein Fenster in Kippstellung genutzt, um in eine Wohnung im Erdgeschoss zu gelangen.

Zwischen 12:00 Uhr und 16:35 Uhr verschaffte sich eine unbekannte Person an der Rückseite eines Mehrfamilienhauses gewaltsam Zutritt in die Wohnung einer 71-jährigen Bielefelderin. Der Einbrecher durchsuchte die Wohnräume und fand Goldschmuck und Parfum. Mit seiner Beute verschwand er von dem Tatort in Nähe der Einmündung Am Großen Wiel.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell