Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wohnmobil entwendet

Geilenkirchen-Immendorf (ots)

Unbekannte Täter haben ein Wohnmobil, welches in einer Einfahrt an der Dietrichstraße parkte, entwendet. Das weiße Fahrzeug der Marke Hymer war zum Tatzeitpunkt mit Geilenkirchener Kennzeichen (GK-) ausgestattet. Die Tat ereignete sich zwischen 18 Uhr am Montag (3. Januar) und 8 Uhr am Dienstag (4. Januar).

