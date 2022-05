Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannte bedrohen Sicherheitsmitarbeiter im RE 42 mit Waffe - Bundespolizei ermittelt

Essen - Gelsenkirchen (ots)

Mittwochabend (04. Mai) sollen Unbekannte in einem Regionalexpress während der Fahrt drei Bahnmitarbeiter mit einer Waffe bedroht haben.

Gegen 21:23 Uhr fuhr der RE 42 in den Essener Hauptbahnhof, auf dem Bahnsteig Gleis 22 ein. Die eingesetzten Bundespolizisten erwarteten den Zug bereits. Im vorderen Zugabteil stellten die Beamten die drei Sicherheitsmitarbeiter (24, 24, 29) fest.

Die Bahnmitarbeiter gaben an, dass sie auf zwei Unbekannte kurz vor Einfahrt in den Hauptbahnhof Gelsenkirchen trafen. Diese sollen keine Mund-Nasenbedeckung getragen haben. Als sie die Männer darauf aufmerksam machten, entstand eine verbale Auseinandersetzung. Einer der Unbekannten habe daraufhin gesagt, dass er eine Waffe führen würde. Dabei soll er mit beiden Händen hinter seinen Rücken gefasst und einen unbekannten Gegenstand umklammert haben, welcher sich in seinem Hosenbund befunden haben soll. Gesehen haben die drei Geschädigten den Gegenstand jedoch nicht.

Zum Eigenschutz und um deeskalierend zu wirken, verließen die Sicherheitsmitarbeiter das hintere Zugabteil und alarmierten die Bundespolizei. Die Bahnmitarbeiter gaben gegenüber den Beamten an, dass sie sich bedroht gefühlt haben.

Die Männer, welche am Bahnhof Haltern am See in den RE 42 gestiegen waren, verließen den Zug im Hauptbahnhof Gelsenkirchen.

Bundespolizisten in Gelsenkirchen wurden die Personenbeschreibungen unverzüglich übermittelt. Eine Nahbereichsfahndung blieb jedoch ohne Erfolg. Fahndungsmaßnahmen der Polizei Gelsenkirchen im Umfeld des Gelsenkirchener Hauptbahnhofs verliefen ebenfalls negativ.

Die Kameraaufnahmen aus dem Gelsenkirchener Hauptbahnhof wurden gesichert. Die Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Bedrohung gegen die Unbekannten ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell