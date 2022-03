Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Mülleimer angezündet

Vreden (ots)

Unbekannte Jugendliche haben am Freitag in Vreden einen Abfallbehälter in Brand gesetzt. Das Geschehen spielte sich gegen 19.00 Uhr auf einem Schulgelände an der Zwillbrocker Straße ab. Nach Zeugenangaben bestand die Gruppe aus circa zehn Personen im Alter zwischen 13 und 14 Jahren. Der Haupttatverdächtige habe eine weiße Jacke getragen. Ein Mann habe den Brand gelöscht. Die Polizei bittet diesen sowie weitere Zeugen, sich unter Tel. (02561) 9260 mit dem Kriminalkommissariat in Ahaus in Verbindung zu setzen.

