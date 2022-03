Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Geparktes Auto angefahren

Vreden (ots)

Böse Überraschung für eine Autofahrerin in Vreden: Als sie am Freitagmorgen zu ihrem Wagen kam, fand sie den grau lackierten Audi beschädigt vor. Das Fahrzeug hatte an der Twicklerstraße gestanden - dort muss es in der Nacht zuvor zu dem Unfall gekommen sein. Die verursachende Person hatte sich entfernt, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell