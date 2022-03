Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Herzebocholt - Von der Fahrbahn abgekommen

Isselburg (ots)

Ein leichtverletzter Autofahrer und ein Sachschaden, der sich nach erster Schätzung circa im fünfstelligen Euro-Bereich bewegt: So lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Freitag in Isselburg-Herzebocholt gekommen ist. Ein 20-Jähriger war gegen 23.10 Uhr auf der Straße Höftgraben in Richtung Hahnerfeld unterwegs. In einer Rechtskurve kam der Wagen mutmaßlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit von der Straße ab, stieß gegen eine Leitplanke sowie gegen mehrere Verkehrszeichen und einen Leitpfosten. Schließlich prallte das Fahrzeug gegen einen Baum. Ein Rettungswagen brachte den leichtverletzten Isselburger in ein Krankenhaus.

