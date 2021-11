Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Ohne Ticket gefahren und Nothammer entwendet

Ulm (ots)

Ein 23-Jähriger fuhr am gestrigen Mittwochnachmittag (17.11.2021) gegen 17:00 Uhr ohne ein gültiges Ticket zu besitzen mit einem Intercity von Stuttgart nach Ulm und entwendete während der Fahrt zudem einen Nothammer. Bisherigen Informationen zufolge soll der in Krefeld wohnhafte Mann zunächst einen Nothammer des Fernzuges aus dessen Halterung genommen und anschließend in seiner Jacke verstaut haben. Ein weiterer Reisender, der den Vorfall offenbar beobachten konnte, meldete dies einem im Zug reisenden uniformierten Bundespolizisten. Auf den Sachverhalt angesprochen übergab der 23-jährige deutsche Staatsangehörige den entwendeten Nothammer an den Beamten und äußerte zudem gegenüber dem hinzugekommenen Zugbegleiter des ICs, dass er keinen gültigen Fahrschein besitzen würde. Am Ulmer Hauptbahnhof wurde der junge Mann schließlich an eine alarmierte Streife der Bundespolizei übergeben. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Diebstahls und Erschleichens von Leistungen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell