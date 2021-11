Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Frau von Mann in Bahn geschlagen

Waiblingen (ots)

Eine 19-jährige Frau wurde am gestrigen Abend (16.11.2021) gegen 19:30 Uhr in einer S-Bahn von einem Mann unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Die junge Frau soll in einer S-Bahn der Linie S2 vom Stuttgarter Hauptbahnhof in Richtung Schorndorf gefahren sein, als sich ein bislang unbekannter Mann zu ihr ins Abteil setzte. Nachdem er sie die ganze Zeit angestarrt und die Frau sich dadurch unwohl gefühlt haben soll, habe sie ihren Sitzplatz gewechselt. Nach bisherigen Erkenntnissen folgte ihr der Mann und schlug ihr wohl vor seinem Ausstieg in Waiblingen mit der flachen Hand ins Gesicht. Die Frau wurde durch den Schlag im Bereich der Nase und Wange leicht verletzt. Einige Zeit später erstattete die Geschädigte bei der Landespolizei Anzeige gegen den Unbekannten wegen Körperverletzung. Bei dem Beschuldigten soll es sich um einen ca. 35 Jahre alten und ca. 175cm großen Mann handeln. Zur Tatzeit war er wohl mit einer langen schwarzen Winterjacke mit Fellbesatz an der Mütze und einer helleren Jeans bekleidet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der ermittelnden Bundespolizei Stuttgart unter der Telefonnummer +49 711 870350 zu melden.

