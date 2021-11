Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Unbekannter schlägt Reisende am Bahnsteig

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Ein Unbekannter belästigte am gestrigen Abend (16.11.2021) drei Reisende am Bahnsteig und schlug einem mit der Faust in das Gesicht.

Mit einem Beinsteller soll der bislang unbekannte Mann gegen 18:30 Uhr am Bahnsteig des Bahnhofs Untertürkheim drei Reisende angegangen haben, welche gerade aus einer S-Bahn der Linie S1 ausgestiegen waren. Im weiteren Verlauf habe er einen der drei Geschädigten in Richtung Bahngleis gestoßen und mit der Faust in dessen Gesicht geschlagen. Der Geschädigte erlitt dadurch Verletzungen und wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen behandelt. Der Täter floh wohl im Anschluss aus dem Bahnhof in Richtung U-Bahn, konnte allerdings durch alarmierte Kräfte der Landes- und Bundespolizei nicht mehr angetroffen werden. Bei dem Täter soll es sich um einen 30 bis 40 Jahre alten und 175cm großen Mann mit schwarzen längeren Locken und einem nordafrikanischen Phänotyp handeln. Bekleidet war der Unbekannte wohl mit einem Rollkragenpullover, einer blauen Jeanshose und schwarzen Schuhen. Er trug zudem offenbar eine blaue LIDL Tüte um die Schultern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der ermittelnden Bundespolizei Stuttgart unter der Telefonnummer +49 711 870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell