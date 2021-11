Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 19-Jährige im Zug belästigt

Stuttgart (ots)

Ein 31-Jähriger hat am gestrigen Montagmittag (15.11.2021) eine 19-Jährige in einem IC auf der Fahrt nach Stuttgart belästigt. Bisherigen Informationen zufolge soll der 31-jährige Mitarbeiter der Deutschen Bahn die 19-jährige Reisende zunächst in einem zweite Klasse Waggon des aus Richtung Köln kommenden Fernzuges kontrolliert und mit ihr ein Gespräch begonnen haben. Anschließend bot er ihr offenbar mehrere Verzehrgutscheine an und forderte sie wohl auch auf sich in die erste Klasse des ICs zu setzen. Die junge Reisende sei der Aufforderung zunächst gefolgt, habe sich in ein Abteil der ersten Klasse gesetzt und auch ein Gutschein von dem in Nordrhein-Westfalen wohnhaften Mann erhalten. Nachdem der deutsche Staatsangehörige sie jedoch zunehmend verbal belästigt haben und auch ihre Handynummer gefordert haben soll, kehrte die Geschädigte wohl in die zweite Klasse zurück und informierte die Bundespolizei über den Vorfall. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den polizeilich bislang unbekannten Mann und die 19-Jährige bei Ankunft des Zuges am Stuttgarter Hauptbahnhof feststellen und die Ermittlungen zu dem Sachverhalt aufnehmen. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 bei der unter anderem wegen des Verdachts der Nötigung und Nachstellung ermittelnden Bundespolizei zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell