Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen gesucht: Einbruch in Geschäft

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brackwede - Unbekannte Täter verschafften sich am vergangenen Wochenende gewaltsam Zugang zu einem Verkaufsraum in der Hauptstraße, Höhe Normannenstraße. Sie entkamen in unbekannte Richtung mit ihrer Beute.

Der Tatzeitraum wird eingegrenzt auf Freitag, 13.08.2021, gegen 18:00 Uhr und Montag, 16.08.2021, gegen 08:20 Uhr.

Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten die Täter Bargeld.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu Tätern und dem Tatgeschehen bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 16 unter: 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell