POL-KS: Wanderer findet mutmaßliches Diebesgut in Wald bei Helsa-Wickenrode: Polizei sucht Eigentümer von Pedelec und Schmuck

Kassel (ots)

Helsa-Wickenrode (Landkreis Kassel): Ein Wanderer hat am Sonntagnachmittag in einem Waldstück oberhalb von Helsa-Wickenrode an einem Wanderrastplatz ein E-Bike und eine Blechdose mit Schmuck gefunden. Der Finder nahm die Gegenstände mit aus dem Wald und alarmierte die Polizei. Eine Streife des Reviers Ost nahm das schwarze Pedelec des Herstellers Prophete, Typ city line sowie die Blechdose mit den Schmuckstücken in Wickenrode von dem Wanderer entgegen. Unter diesen Stücken befindet sich auch ein Ring mit der Gravur "W.L." und "03.12.1952". Aufgrund der untypischen Auffindesituation der Gegenstände haben die Beamten den Verdacht, dass diese aus einem Diebstahl oder Einbruch stammen. Allerdings ließen sich Pedelec und Schmuck bislang keinem der Polizei bekannten Tatorte oder einem bestimmten Eigentümer zuordnen. Möglicherweise ist diese Tat noch gar nicht bei der Polizei angezeigt worden.

Aus diesem Grund wenden sich die Ermittler der Regionalen Ermittlungsgruppe 4 der Kasseler Polizei, die nun mit der weiteren Sachbearbeitung betraut sind, mit Fotos der sichergestellten Gegenstände an die Öffentlichkeit. Dabei bitten die Ermittler den Eigentümer oder Personen, die Hinweise auf die Herkunft des Pedelecs und des Schmucks geben können, sich unter tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

