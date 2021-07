Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter Täter mit Glatze und Brille bricht in Imbiss ein: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: In der Nacht zum heutigen Dienstag ist ein bislang unbekannter Täter in einen Imbiss in der Kasseler Innenstadt eingebrochen und hat die gesamte Kasse sowie eine Spendenbox gestohlen. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben und Hinweise auf den Täter geben können.

Wie die heute Morgen von dem Inhaber des Geschäfts zum Tatort in der Werner-Hilpert-Straße, nahe der Erzbergerstraße, gerufenen Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, hatte der Einbrecher ein Fenster gewaltsam geöffnet und war anschließend eingestiegen. Die Videokamera des Imbisses erfasste den Täter um 2:25 Uhr. Den Aufnahmen zufolge handelt es sich um einen Mann mit Glatze und Brille, der zur Tatzeit eine Jeans, eine braune Jacke und einen Rucksack trug. Etwa zehn Minuten später flüchtete der Einbrecher mit seiner Beute in unbekannte Richtung.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben und den Ermittlern des zuständigen Kommissariats 21/22 Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel.: 0561 - 910 1021

