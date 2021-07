Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Alkoholisierter Rollerfahrer ohne Führerschein flüchtet vor Streife, fährt ungebremst ins Gleisbett und stürzt

Kassel:

Ein unter Alkoholeinfluss stehender Rollerfahrer ohne Führerschein ist in der Nacht zum heutigen Dienstag vor einer Polizeistreife geflüchtet, die ihn anhalten und kontrollieren wollte. Als ihm dabei eine weitere Streife entgegenkam und den Weg versperrte, fuhr er ungebremst ins Gleisbett und stürzte. Obwohl er sich hierbei leicht verletzte, setzte der 32-Jährige seine Flucht zu Fuß fort. Nach wenigen Metern Verfolgung konnten die Polizisten ihn allerdings einholen und festnehmen. Den Mann aus Kassel, der sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr, verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten muss, brachte ein Rettungswagen anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus.

Die Streife des Reviers Ost wollte den Roller gegen Mitternacht in der Scharnhorststraße anhalten und eine Verkehrskontrolle durchführen. Sofort gab der Fahrer Gas und flüchtete trotz des ihn mit Blaulicht, Martinshorn und Ansprachen über den Lautsprecher verfolgenden Streifenwagens zunächst in Richtung Unterneustadt. Auch bei der weiteren Flucht des Zweirads über die Hafenbrücke, die Schützenstraße und den Fuldaradweg missachtete der Fahrer sämtliche Anhaltesignale. Nachdem er in die Fuldatalstraße abgebogen war und versuchte, ungebremst über den Gleiskörper in den Gegenverkehr zu fahren, kam es zu dem Sturz. Den beschädigten Roller ließ der 32-Jährige liegen und flüchtete weiter zu Fuß. Nach kurzer Verfolgung nahmen die an der Fahndung beteiligten Streifen des Reviers Ost und der Bereitschaftspolizei den Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab knapp 1 Promille, weshalb ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm. Wie der 32-Jährige später gegenüber den Polizisten angab, waren die Alkoholisierung und der fehlende Führerschein die Gründe für seine Flucht. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

