Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Einbruch in Tankstelle verhindert

Rhede (ots)

Auf frischer Tat gefasst haben Polizeibeamte am Freitag in Rhede einen mutmaßlichen Einbrecher: Der 24-Jährige hatte versucht, mit Gewalt in den Verkaufsraum einer Tankstelle einzudringen. Das Geschehen spielte sich gegen 23.55 Uhr am Dännendiek ab. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Polizei verständigt. Die Beamten nahmen den unter Drogen und Alkoholeinfluss stehenden Beschuldigten fest, brachten ihn zur Polizeiwache in Bocholt und leiteten ein Strafverfahren ein. Der Mann blieb bis zum nächsten Morgen im Gewahrsam.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell