Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Reken (ots)

Ein Autofahrer hat sich am Freitag in Groß Reken bei einem Unfall leichte Verletzungen zugezogen. Der 38-Jährige hatte die Dorstener Straße gegen 14.40 Uhr in Richtung Bahnhof Reken befahren. In Höhe der Einmündung Ludgeristraße querte seinen Angaben zufolge ein Fußgänger die Fahrbahn, weshalb er bremste. Das bemerkte ein nachfolgender 67-Jähriger aus Reken zu spät und prallte mit seinem Wagen auf. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Dorstener in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden circa im vierstelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell