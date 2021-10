Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Bei Alkoholfahrt aufgefallen

Warendorf (ots)

Am Dienstagabend (26.10.2021) fiel ein Autofahrer bei einer Alkoholfahrt auf der Ostenfelder Straße in Oelde auf. Ein 26-Jähriger befand sich hinter dem Fahrzeug und meldete der Polizeileitstelle die auffällige Fahrweise des vor ihm befindlichen Fahrzeugs. Der 43-jährige Fahrer fuhr Schlangenlinien und geriet mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Streifenbeamte hielten den Oelder auf der Warendorfer Straße an und stellten bei ihm Alkoholgeruch fest. Die Polizisten ließen den 43-Jährigen deshalb einen Atemalkoholtest durchführen. Da dieser deutlich über der absoluten Fahruntüchtigkeit lag, folgte für den Oelder die Entnahme einer Blutprobe. Aber auch die Sicherstellung seines Führerscheins und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.

