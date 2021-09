Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Dieselkraftstoff auf Niers

Mönchengladbach-Bonnenbroich-Geneicken, 29.09.2021, 12:46 Uhr, Ritterstraße (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde der Leitstelle der Feuerwehr Mönchengladbach gemeldet, dass sich ein Ölfilm auf der Niers gebildet hatte.

Die Feuerwehr fuhr die Niers in der Höhe von Schloss Rheydt an und konnte die Meldung bestätigen. Ein schimmernder Film war auf dem Wasser klar zu sehen. Dieselgeruch war deutlich wahrnehmbar. Um weitere Umweltschäden abzuwenden wurde eine Ölsperre auf Höhe der Niersbrücke ausgebracht. Um den Kraftstoff der bereits flussabwärts geflossen war aufzuhalten wurde eine weitere Ölsperre in der Nähe der Trabrennbahn eingebaut. Das Umweltamt der Stadt Mönchengladbach hat Nachforschungen zur Ursache eingeleitet.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Kleineinsatzfahrzeug und der Abrollbehälter Gefahrgut aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt) sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach. Die Polizei und das Umweltamt waren ebenfalls im Einsatz.

Einsatzleiter: Brandamtmann Justin Vogts

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell