FW-MG: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus

Mönchengladbach- Rheydt, 27.09.2021, 01:19 Uhr, Hauptstraße (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag erreichten mehrere Notrufe die Leitstelle der Feuerwehr Mönchengladbach. Es wurde ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhauses gemeldet.

Beim Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich die Meldung. Brandrauch drang aus der Eingangstür. Der gesamte Treppenraum war bereits stark verraucht und konnte nicht mehr als Rettungsweg durch die Bewohner genutzt werden. An mehreren Fenstern des Mehrfamilienhauses machten Personen auf sich aufmerksam. Sofort wurden zwei Drehleitern zur Menschenrettung in Stellung gebacht. Zeitgleich gingen drei Angriffstrupps gschützt durch Pressluftatmer in das Gebäude vor. Der Treppenraum wurde kontrolliert und Lüftungsmaßnahmen eingeleitet. Im Kellerbereich konnten brennende Gegenstände mit einemm C-Strahlrohr schnell abgelöscht werden. In einige Wohnungen ist Brandrauch eingedrungen. Zwei Bewohner wurden unter Einsatz von Fluchthauben aus dem Gebäude geführt. Drei weitere Personen konnten über die Drehleiter gerettet werden. Die anderen Wohnungen waren rauchfei. Die Bewohner waren in Sicherheit und wurden durch die Drehleiterbesatzungen an den Fenstern betreut. Insgesamt wurden 5 gerettete Personen durch den Notarzt untersucht. Eine Person wurde zur weiteren Untersuchung mit einen Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Im Anschluss wurde das Gebäude unter Einsatz von zwei Hochleitungslüftern entraucht. Der Kreuzungsbereich zwischen der Limitenstraße und der Hauptstraße musste für die Dauer des Einsatzes vollständig gesperrt.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheiten Rheydt und Odenkirchen der Freiwilligen Feuerwehr, drei Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Brandamtmann Justin Vogts

