FW-MG: Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn (BAB) 46

Mönchengladbach, 22.09.2021, 17:09 Uhr, BAB 46 Autobahndreieck (AD) Holz (ots)

Am heutigen späten Nachmittag ereignete sich auf der BAB 46 im AD Holz in der Ausfahrt zur BAB 61, Fahrtrichtung Venlo ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge in der Ausfahrt zu BAB 61. Der Fahrer des ersten PKW erlitt dadurch leichte Schnittverletzungen an der Hand. Die zwei Insassen des zweiten Fahrzeuges kamen mit dem Schrecken davon. Die Ausfahrt BAB 46 / BAB 61 wurde durch die Polizei gesperrt. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. Die am Unfall beteiligten Personen wurden zur medizinischen Abklärung an den Rettungsdienst und den Notarzt der Feuerwehr übergeben. Ein Transport ins Krankenhaus war aber nicht erforderlich.

Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Wanlo der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzt und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Sven Hoffknecht

