Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Auto beschädigt und geflüchtet

Vreden (ots)

Zu einem Fall von Unfallflucht kam es zwischen Donnerstag, 13.00 Uhr, und Freitag, 10.30 Uhr, an der Straße Windmühlentor in Vreden. Eine unbekannte Person fuhr dort einen grauen Nissan an und entfernte sich, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Das Verkehrskommissariat in Ahaus bittet um Hinweise: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell