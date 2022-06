Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeilicher Einsatz in Edenkoben

Edenkoben (ots)

Derzeit kommt es zu einem polizeilichen Einsatz in Edenkoben. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte heute (22.06.2022) ein Gerichtsvollzieher in der Wohnung in der Bahnhofstraße eines 53-Jährigen Zwangsmaßnahmen vollstrecken. Vor Betreten der Wohnung soll der 53-Jährige ein Messer gezeigt haben. Anschließend umstellten Polizeikräfte das Anwesen. Spezialkräfte stellten fest, dass sich der 53-Jährige nicht mehr in der Wohnung befand. Die Polizei fahndet derzeit mit Polizeikräften nach dem 53-Jährigen. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht derzeit nicht. Der 53-Jährige ist circa 1,70m groß und hat eine Glatze. Melden Sie verdächtige Beobachtungen sofort über den polizeilichen Notruf.

