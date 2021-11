Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedelecfahrerin leicht verletzt

Gronau (ots)

Am Mittwoch bog eine 53 Jahre alte Pedelecfahrerin aus Gronau gegen 14.50 Uhr von einem Rad-/Fußweg nach rechts auf den Radweg der Königstraße ab. Sie erschrak wegen einer von rechts kommenden und somit auf der falschen Straßenseite fahrenden 24-jährigen Radfahrerin aus Gronau und kam zu Fall. Bei dem Sturz verletzte sich die 53-Jährige leicht.

Dieser Unfall verdeutlicht die Gefährlichkeit des leider oft zu beobachtenden Verhaltens vieler Radfahrerinnen und Radfahrer, die den Radweg in der falschen Richtung befahren. Andere Verkehrsteilnehmer rechnen an Kreuzungen und Einmündungen nicht mit dem "Auftauchen von rechts", was leider immer wieder in Zusammenstößen mündet.

