Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mülltonne in Brand gesetzt

Bocholt (ots)

Am Mittwochabend wurde eine Zeugin gegen 19.10 Uhr auf eine offenbar gerade in Brand gesetzte Mülltonne an der Ecke Falkenstraße/Am Efing aufmerksam. Sie alarmierte die Feuerwehr, die die brennende Mülltonne löschte. Der Zeugin waren zwei verdächtige Jugendliche aufgefallen, die sich auf Fahrrädern schnell in Richtung Dinxperloer Straße entfernt hatten. Die beiden Verdächtigen sind ca. 16 - 17 Jahre alt und waren dunkel gekleidet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell