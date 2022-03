POL-PDKL: Nicht ohne Versicherungskennzeichen

Landstuhl (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag strömt Landstuhler Polizeibeamten in der Hauptstraße Alkoholgeruch aus einem Mini entgegen. Ein Alkoholtest bescheinigt dem 46 - jährigen Fahrer einen erhöhten Alkoholpegel. Ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest auf der Dienstelle ergibt einen Wert von 0,68 o/oo. Der Bußgeldbescheid mit einhergehendem Fahrverbot wird in Kürze bei ihm zu Hause eintreffen. |pilan Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Landstuhl ...

