POL-PDKL: Trunkenheitsfahrt

Bruchmühlbach-Miesau (ots) - Mit einem Fahrverbot und einem Bußgeld muss ein Ford-Fahrer rechnen, der am Samstagabend von der Polizei in der Kaiserstraße kontrolliert wird. Neben einer Alkoholfahne des 35-jährigen Mannes ruft die angebrochene Bierflasche in der Mittelkonsole die Beamten auf den Plan. Ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest auf der Dienstelle ergibt einen Wert von 0,6 o/oo. |pilan Rückfragen bitte an: ...

